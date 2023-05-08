Награда Вере Михальски-Хоффманн

5 мая в Фонде Яна Михальского в Монтрише член Французской академии Доминик Бона от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручила Вере Михальски-Хоффманн знаки отличия офицера Ордена Почетного легиона. Этот французский национальный орден был учреждён Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. Редакция Нашей Газеты искренне поздравляет своего давнего друга и партнера с заслуженной наградой и желает ей многих лет здоровья и продолжения ее огромной деятельности на благо всех защитников качественной культуры.