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Частичное солнечное затмение в Швейцарии

Фото: Mario Losereit, Unsplash

В эту субботу, 29 марта, можно будет наблюдать интересный астрономический феномен: Луна закроет часть Солнца.

На западе Швейцарии частичное затмение начнется немного раньше, чем на востоке: в 11.14 – в Женеве, в 11.17 – в Берне, в 11.18 – в Базеле, в 11.20 – в Цюрихе, в 11.22 – в Куре. Феномен будет длится около 90 минут. Максимальная точка будет достигнута около 12 часов дня, когда будет закрыта примерно одна шестая часть Солнца. А вот в Канаде, например, Луна может затмить до 93% Солнца.

Лучший наблюдательный пункт находится на северо-западе Швейцарии, например, в горах Юры (если повезет с погодой). Астрономы напоминают, что на Солнце нельзя смотреть без специальной защиты, а обычные солнечные или лыжные очки не подходят.

В субботу также отмечается День астрономии: список мероприятий и экскурсий в обсерваториях и планетариях можно найти на сайте Швейцарского астрономического общества.

Добавим, что частичные затмения происходят несколько раз в год, хотя они видны и не везде. Следующее полное затмение можно будет наблюдать из Швейцарии 3 сентября 2081 года.

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© Marco Borggreve

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