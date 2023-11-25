Ален Берсе прибыл в Украину

25 ноября президент Швейцарской Конфедерации приехал с официальным однодневным визитом в Украину.
В первой половине дня делегация во главе с федеральным советником посетила Бучу, где после ухода российской армии весной 2022 года были обнаружены десятки тел мирных жителей.
Затем Ален Берсе отдал дань памяти жертвам Голодомора, унесшего жизни нескольких миллионов человек на территории Советской Украины в 1932-1933 годах.
После этих памятных мероприятий швейцарский президент проведет переговоры с Владимиром Зеленским и примет участие в международном продовольственном саммите, цель которого состоит в обеспечении поставок украинского зерна, несмотря на российскую блокаду.
ХАМАС, но не нас?Попытаемся разобраться, почему на признание террористической организации таковой требуется гораздо больше времени, чем на введение санкций против России.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку?Годовой доход, необходимый для оформления кредита на покупку среднего дома, значительно превышает медианный.
Когда жизнь продолжается. Несмотря ни на чтоВ Театре Базеля - очередная премьера. На сей раз имеющая непосредственное отношение к современности, нам лично и нашей жизни и наводящая виртуальный мост между Херсоном и Базелем.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.