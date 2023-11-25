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суббота, 25 ноября 2023 года   

Ален Берсе прибыл в Украину

25.11.2023 - 10:20

Ален Берсе. Скриншот одной из пресс-конференций Федерального совета

25 ноября президент Швейцарской Конфедерации приехал с официальным однодневным визитом в Украину.

В первой половине дня делегация во главе с федеральным советником посетила Бучу, где после ухода российской армии весной 2022 года были обнаружены десятки тел мирных жителей.

Затем Ален Берсе отдал дань памяти жертвам Голодомора, унесшего жизни нескольких миллионов человек на территории Советской Украины в 1932-1933 годах.

После этих памятных мероприятий швейцарский президент проведет переговоры с Владимиром Зеленским и примет участие в международном продовольственном саммите, цель которого состоит в обеспечении поставок украинского зерна, несмотря на российскую блокаду.

 

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