Nana Ekvtimishvili: Le Verger de poires. Editions Noir sur Blanc, 2 novembre 2023, 160 pages • 20 Euros • 25 CHF

Traduit du géorgien par Maïa Varsimashvili-Raphael & Isabelle Ribadeau Dumas.

À Tbilissi, l’« école des idiots », une institution héritée du passé soviétique, accueille des handicapés mentaux et des enfants abandonnés.

Bien qu’elle ait décidé de tuer un jour Vano, le professeur d’histoire, Lela ne se laisse pas dévorer par la haine. À 18 ans, elle est parmi les plus grandes et, tout naturellement, elle endosse le rôle de protectrice, réconfortant les enfants et les encourageant à étudier, afin de quitter au plus vite cet endroit et de commencer une nouvelle vie. C’est ainsi que Lela prend sous son aile le jeune Irakli, qui ne parvient pas à accepter que sa mère ne viendra jamais le chercher. Un jour, un couple d’Américains leur rend visite à l’internat, et le rêve d’un avenir meilleur paraît sur le point de se réaliser…

Avec Lela, une héroïne extraordinaire, Nana Ekvtimishvili dresse le portrait d’une jeunesse qui se révolte et cherche à se libérer des traditions patriarcales, dans cette Géorgie des années 1990, qu’on a aussi appelées les « années sauvages »…

Nana Ekvtimishvili est née à Tbilissi en 1978. Après des études de philosophie, elle se forme à l’écriture de scénarios en Géorgie et en Allemagne. Elle a tourné plusieurs films avec Simon Gross, en particulier Eka et Natia, chronique d’une jeunesse géorgienne, qui a été acclamé comme marquant le début de la nouvelle vague et choisi pour représenter la Géorgie aux Oscars en 2014. Très remarqué à sa parution, traduit dans quinze langues, Le Verger de poires a été sélectionné pour plusieurs prix, notamment le Booker Prize International en 2021 et le Warwick Prize for Women in Translation 2021.

