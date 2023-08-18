Azar Nafisi: Lire Lolita à Téhéran. Editions Poche, Paris, 2005

Après avoir démissionné de l'Université de Téhéran sous la pression des autorités iraniennes, Azar Nafisi a réuni pendant deux ans, dans l'intimité de son salon, sept étudiantes pour y lire Nabokov, Fitzgerald, Austen... Ce livre magnifique est le portrait brut et déchirant de la révolution islamique en Iran. La démonstration magistrale que l'imagination bâtit la liberté.
" Un livre captivant. Il explore avec ferveur et conviction le pacte tacite existant entre l'écrivain, le livre et le lecteur. Tous les lecteurs...
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Иски против Credit Suisse и сюрприз от UBSАкционеры, держатели облигаций, экс-сотрудники – число судебных разбирательств с участием бывшего второго крупнейшего банка страны продолжает расти. Тем временем нынешний главный банк принял решение, позволившее министру финансов вздохнуть с облегчением.
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UBS рассчитался с СШАКрупнейший банк Швейцарии решил поставить точку в многолетнем разбирательстве, заплатив 1,45 млрд долларов.
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Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.