Amacher Korine, Aunoble Éric, Portnov Andrii: Histoire partagée, mémoires divisées. Ukraine, Russie, Pologne

Editions Antipodes, Lausanne. Ouvrage collectif, ISBN: 978-2-88901-169-8, 2021, 439 pages, 30€, 2020

Au travers d’une trentaine d’éclairages rédigés par des spécialistes de l’Europe centrale et orientale, cet ouvrage illustré en couleur montre comment, de l’histoire à la mémoire, des « romans nationaux » antagonistes sont écrits.

Déboulonnement de statues de Lénine en Ukraine ; réhabilitation du passé impérial et stalinien en Russie ; nouvelle «politique historique» officielle en Pologne: depuis la chute du communisme en 1989-1991, les questions mémorielles sont au centre de l’actualité polonaise, ukrainienne et russe. Elles alimentent les batailles géopolitiques en cours autour de l’ancrage européen de la Pologne ou de l’Ukraine, de l’annexion de la Crimée ou de la guerre dans le Donbass.

Or, la Russie, l’Ukraine et la Pologne sont liées par une histoire commune où les conflits font disparaître les cohabitations et la diversité humaine de ces territoires. En éclairant des espaces, des événements et des figures qui ont été l’objet de récits historiques divergents, voire conflictuels, cet ouvrage montre comment, de l’histoire à la mémoire, des «romans nationaux» antagonistes sont écrits.