AI WEIWEI :1 000 ans de joies et de peines. Editions Buchet-Chastel, 3 février 2022. 380 pages, 24€

Traduit de l’anglais et du chinois par Louis Vincenolles

Événement : sortie mondiale des mémoires de l’un des plus grands artistes et activistes contemporains.

Pendant son incarcération en 2011, repensant au fossé d’incompréhension qui s’était creusé entre son père et lui, Ai Weiwei décide d’écrire ses mémoires pour que son enfant n’ait pas les mêmes regrets.

Ai Weiwei est le fils du grand poète chinois Ai Qing, ami de Mao Tsé-Toung. Violemment critiqué lors de la Révolution culturelle, ce dernier est envoyé avec sa famille en camp de travail. Avec une absolue franchise et beaucoup d’esprit, dans ses mémoires intimes illustrés de cinquante dessins inédits, Ai Weiwei revient pour la première fois sur son enfance, sa jeunesse dans les camps ou son père, chargé de récurer les latines, se faisait tous les jours cracher dessus pour son « passé bourgeois » ; son éveil à l’art, sa formation à New York, son cheminement personnel, son amitié avec Allen Ginsberg ainsi que l’influence de Duchamp et de Warhol sur son travail. Il raconte sa prise de conscience de la puissance révolutionnaire de l’art, la façon dont la vie dans un régime totalitaire a façonné son œuvre, ses provocations qui lui vaudront d’être incarcéré de nombreuses fois, son exil, et la permanence de son combat contre le système chinois.

À travers une plongée passionnante dans la Chine de Mao Tsé-Toung à aujourd’hui, voici le récit d’un destin hors norme, de l’anonymat au statut d’artiste superstar et figure de l’engagement contre la répression.

Né en 1967 à Pékin, Ai Weiwei est l’un des plus grands artistes chinois, connu internationalement pour son art qui se veut à la fois provocateur et politique. Il a créé des œuvres révolutionnaires autant sur le plan artistique que politique, qu’il a exposé dans les galeries les plus prestigieuses. En Chine, Ai Weiwei est une figure de l’opposition au pouvoir. Il est arrêté en 2011, puis libéré sous caution. Il vit à Lisbonne.