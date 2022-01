Lyane Guillaume : La Tour Ivanov, Éditions JCLattès, 2000

L'Age d'argent russe vu par une écrivaine française.

Bouleversé par la lecture du journal intime d'une certaine Nastia, née à Saint-Pétersbourg à la fin du xixe siècle, Luc Verdon décide de partir pour la « Venise du Nord », sur les traces de cette femme fascinante disparue mystérieusement. Là-bas, avec l'aide de Léonora, une jeune interprète russe, il va tâcher de reconstituer le puzzle de cette existence mouvementée et tragique.



A travers le roman croisé de Luc et Nastia, c'est toute l'histoire de la Russie du xxe siècle que l'auteur nous invite à revisiter : des derniers feux du régimetsariste à la Pétersbourg d'aujourd'hui, en passant par l'extraordinaire efflorescence artistique et littéraire de l'« Age d'argent », les expérimentations futuristes des années 20, l'émigration massive des Russes blancs à Paris et - épisode méconnu de l'histoire soviétique - le retour effroyable de certains d'entre eux en URSS, aux heures les plus sombres du stalinisme.



Fresque vibrante de bruit et de fureur où l'on croise Raspoutine, Diaghilev, Chagall, Maïakovski, Elsa Triolet, Coco Chanel et tant d'autres... La Tour Ivanov est aussi un roman d'amour et d'initiation, imprégné de la mélancolie, de la poésie et de la folie slave.