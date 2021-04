Nikolaï Mikloukho-Maklaï : Le Papou blanc. Naufragé volontaire chez les sauvages de Nouvelle-Guinée – 1871-1883 Libretto, collection Littérature étrangère. 2021, 496 pages, 11,30 euros

Nikolaï Mikloukho-Maklaï : Le Papou blanc. Naufragé volontaire chez les sauvages de Nouvelle-Guinée – 1871-1883 Libretto, collection Littérature étrangère. 2021, 496 pages, 11,30 euros

Traduit du russe par Yves Gauthier

Un jeune savant russe débarque en 1871, à l’âge de vingt-cinq ans, sur les côtes de Nouvelle-Guinée, alors l’une des régions les plus inhospitalières et les méconnues du globe. Brumes continuelles, pluies et orages torrentiels, forêts impénétrables, montagnes inaccessibles, Papous à la réputation de cannibales bien établie ont jusque-là découragé les cœurs les plus vaillants. Cependant, en dépit des fièvres, plongé dans un environnement humain et naturel des plus terrifiants, Mikloukho-Maklaï s’accroche plus d’un an à son bout du monde.

Nikolaï Mikloukho-Maklaï (1846-1888) est un ethnologue, anthropologue et biologiste ukraino-russe. Il est devenu célèbre en étant le premier ethnologue à vivre au sein de populations qui n’avaient jamais vu d’Européens.