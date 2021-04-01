Nikolaï Mikloukho-Maklaï : Le Papou blanc. Naufragé volontaire chez les sauvages de Nouvelle-Guinée – 1871-1883 Libretto, collection Littérature étrangère. 2021, 496 pages, 11,30 euros

Кризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.