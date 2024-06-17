Bürgenstock et l'avenir de l'Ukraine

15 и 16 июня 2024 году в отеле Bürgenstock, расположенном на территории швейцарского кантона Нидвальден, прошла встреча на высшем уровне, призванная приблизить конец войны в Украине и установление долгосрочного мира. На конференции побывала главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская, репортаж которой вы можете прочитать здесь. А пока - несколько фотографий с места событий. © NashaGazeta
Елена Жемкова: «Cправедливость для жертв, наказание для преступников»В рамках цикла лекций, посвященных 50-летию с момента издания «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына, в Фонде Яна Михальского выступила исполнительный директор Международного общества «Мемориала».
МККК и БюргенштокПо последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему?
Легенды сцены и восходящие звезды в МонтреОт Элиса Купера и Ленни Кравица до Лорин и Тайлы – 58-й выпуск Джазового фестиваля в Монтре обещает стать историческим.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.