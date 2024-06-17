Bürgenstock et l'avenir de l'Ukraine

15 и 16 июня 2024 году в отеле Bürgenstock, расположенном на территории швейцарского кантона Нидвальден, прошла встреча на высшем уровне, призванная приблизить конец войны в Украине и установление долгосрочного мира. На конференции побывала главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская, репортаж которой вы можете прочитать здесь. А пока - несколько фотографий с места событий. © NashaGazeta