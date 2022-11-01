С 1 по 20 ноября в женевском Музее Рат выставлены 96 моделей часов, претендующих на главную профессиональную премию года – Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Воображение мастеров потрясает: если некоторые модели еще как-то похожи на часы и по ним можно определить время, то есть такие, от которых даже стыдно требовать столь банальной функции. Победители будут объявлены 10 ноября, и мы сразу об этом сообщим. А пока – полюбуйтесь и восхититесь!
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Как Credit Suisse будет выходить из кризиса?Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.
Гётеанум – дом без прямых угловМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.