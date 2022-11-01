Grand Prix d'Horlogerie de Genève

С 1 по 20 ноября в женевском Музее Рат выставлены 96 моделей часов, претендующих на главную профессиональную премию года – Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Воображение мастеров потрясает: если некоторые модели еще как-то похожи на часы и по ним можно определить время, то есть такие, от которых даже стыдно требовать столь банальной функции. Победители будут объявлены 10 ноября, и мы сразу об этом сообщим. А пока – полюбуйтесь и восхититесь!