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среда, 2 ноября 2022 года   

Grand Prix d'Horlogerie de Genève

С 1 по 20 ноября в женевском Музее Рат выставлены 96 моделей часов, претендующих на главную профессиональную премию года – Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Воображение мастеров потрясает: если некоторые модели еще как-то похожи на часы и по ним можно определить время, то есть такие, от которых даже стыдно требовать столь банальной функции. Победители будут объявлены 10 ноября, и мы сразу об этом сообщим. А пока – полюбуйтесь и восхититесь!

 

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понедельник, 14 ноября 2022 года
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