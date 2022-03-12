Демонстрация в Берне

В субботу, 12 марта, в Берне несколько тысяч человек приняли участие в митинге за установление мира в Украине и за запрет импорта российского природного газа в Швейцарию. Протестующие прошли колонной от Schützenmatte до Федерального дворца. Многие несли в руках украинские флаги, радужные флаги мира, самодельных бумажных голубей и плакаты с критикой в адрес российского президента. Проведение акции было одобрено городскими властями. Нажмите на фото, чтобы увидеть его целиком. Фото – (с) Nashagazeta.ch; участники акции.