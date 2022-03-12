Демонстрация в Берне

В субботу, 12 марта, в Берне несколько тысяч человек приняли участие в митинге за установление мира в Украине и за запрет импорта российского природного газа в Швейцарию. Протестующие прошли колонной от Schützenmatte до Федерального дворца. Многие несли в руках украинские флаги, радужные флаги мира, самодельных бумажных голубей и плакаты с критикой в адрес российского президента. Проведение акции было одобрено городскими властями. Нажмите на фото, чтобы увидеть его целиком. Фото – (с) Nashagazeta.ch; участники акции.
«С кем вы, мастера культуры?»Разные подходы к применению принятых против России санкций вызвали в памяти знаменитую статью Максима Горького и навели на размышления, которыми мы хотим с вами поделиться.
Как в Берне помогают Украине?На бернском складе, расположенном по адресу Fischermättelistrasse 6, волонтеры из самых разных стран вместе организуют гуманитарную помощь украинцам. Репортаж корреспондента Нашей Газеты.
Санкции и нейтралитетКак повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.
Санкции и нейтралитетКак повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.