"Стул и ты"

Кантональный музей дизайна и прикладных искусства в Лозанне впервые представляет публике уникальную коллекцию дизайнерских стульев Тьерри Барбье-Мюллера со сценографией Роберта Уилсона. Подробности здесь.
Le musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains à Lausanne accueille l’une des plus grandes collections privées de chaises de designers qui appartient à Thierry Barbier-Mueller. Avec la scénographie par Robert Wilson. Les détails.
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