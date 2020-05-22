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пятница, 22 мая 2020 года   

20.05.2020 - 19:21Генеральный прокурор может лишиться поста

Заголовок

"Оттилия Джакoметти - Портрет"

Заголовок на французском

"Ottilia Giacometti - Un portrait"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2020-05-21 00:00:00 по 2020-07-19 00:00:00

Анонс русский

Выставка в цюрихском Кунстхаусе, привлекающая внимание к наименее известному члену знаменитой творческой семьи, продлена до 19 июля 2020 г. Подробности здесь.

Анонс французский

L’exposition au Kunsthaus Zürich qui met en vedette la figure la moins connue de l’illustre famille d’artistes, est prolongée jusqu’au 19 juillet 2020. Les détails.

 

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