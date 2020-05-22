"Оттилия Джакoметти - Портрет"

Выставка в цюрихском Кунстхаусе, привлекающая внимание к наименее известному члену знаменитой творческой семьи, продлена до 19 июля 2020 г. Подробности здесь.
L’exposition au Kunsthaus Zürich qui met en vedette la figure la moins connue de l’illustre famille d’artistes, est prolongée jusqu’au 19 juillet 2020. Les détails.
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Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.
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