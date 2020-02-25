Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Сравнение фотографий Горшкова и Гордиенко показало, что это один и тот же человек. Фото: Bellingcat

Швейцарский медиахолдинг Tamedia, группа журналистов-расследователей Bellingcat и издание The Insider выяснили, что Георгий Горшков, которого Болгария обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, на самом деле является Егором Гордиенко – дипломатом, который ранее работал в российском представительстве при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

Гордиенко также был задействован в других спецоперациях ГРУ, в том числе, вместе с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, утверждается в расследовании.

«Учитывая то, что он аккредитован до конца 2020 года, случай Гордиенко стал первым, когда действующего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обвинению в покушении на убийство», - пишет The Insider.

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