Автор: Заррина Салимова, Базель, 01.10.2024.
Cогласно расследованию группы изданий Tamedia, швейцарские врачи получали деньги за назначение большего количества опиоидов.|
Selon une enquête de Tamedia, des médecins suisses ont été payés pour prescrire davantage d’opioïdes.
Семью Саклер и их фармацевтическую группу Purdue Pharma, ставшую предметом бесчисленных судебных исков, называют ответственными в возникновении опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Саклеров обвиняют в том, что через Purdue Pharma они в течение многих лет наводняли рынок болеутоляющими средствами, вызывающими привыкание. Предприниматели, в свою очередь, оспаривают обвинения, отмечая, что всегда действовали этично и законно. В США сумма компенсационных претензий оценивается в 40 триллионов долларов.
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