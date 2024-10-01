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среда, 2 октября 2024 года   

Кто и зачем продвигает опиоиды в Швейцарии? |Qui et pourquoi encourage la consommation d’opioïdes en Suisse?

Автор: , Базель, .

Фото: Teslariu Mihai, Unsplash

Cогласно расследованию группы изданий Tamedia, швейцарские врачи получали деньги за назначение большего количества опиоидов.

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Selon une enquête de Tamedia, des médecins suisses ont été payés pour prescrire davantage d’opioïdes.

Семью Саклер и их фармацевтическую группу Purdue Pharma, ставшую предметом бесчисленных судебных исков, называют ответственными в возникновении опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Саклеров обвиняют в том, что через Purdue Pharma они в течение многих лет наводняли рынок болеутоляющими средствами, вызывающими привыкание. Предприниматели, в свою очередь, оспаривают обвинения, отмечая, что всегда действовали этично и законно. В США сумма компенсационных претензий оценивается в 40 триллионов долларов.

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фармацевтические компании Швейцарии
фармацевтическая промышленность Швейцарии
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