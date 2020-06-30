Covid-19: печальные рекорды пандемии

В воскресенье мир преодолел два символических порога эпидемии Covid-19, зарегистрировав рекордные показатели – более 10 млн заболевших и 500 000 скончавшихся. При этом скорость распространения вируса продолжает увеличиваться. Так, с 5 мая число летальных исходов удвоилось, а количество заразившихся растет с невероятной быстротой: понадобилось всего 8 дней, чтобы общее число заболевших в мире выросло с 9 млн до 10 млн человек.

Ускорение темпов распространения заболевания наблюдается в Бразилии, Мексике, Индии и Южной Африке. Во многих странах Западной Европы вирус, кажется, находится под контролем, однако в разных европейских регионах периодически возникают вспышки инфекции. Очаг SARS-CoV-2 недавно, например, появился на мясокомбинате в немецком городе Гютерсло, где инфицированными оказались около 1700 работников, в результате чего в нескольких округах снова был введен карантин. Некоторые немецкие вирусологи считают, что локальный рост числа заболевших – это результат не появления второй волны эпидемии, а преждевременной отмены ограничений и того, что люди перестали соблюдать санитарные правила, забыв, что вирус все еще здесь, а иммунитет имеет лишь малая часть населения.

Насколько опасными могут быть легкомыслие и нежелание следовать правилам гигиены, продемонстрировал недавний случай в цюрихском клубе «Фламинго». Один из посетителей состоявшейся 21 июня вечеринки оказался зараженным SARS-CoV-2. Позднее симптомы проявились у пяти других людей, которые были с ним в клубе. Возможно, речь идет о так называемом «суперраспространителе вируса», т.е. человеке, который, по непонятным причинам, оказывается более заразным, чем остальные. Если «суперраспространитель» ведет активный социальный образ жизни, то он может передать вирус очень большому числу людей. На карантин должны были отправиться 300 гостей клуба, однако найти их оказалось не так просто: более 30% из них оставили ложные контактные данные. Глава цюрихского управления здравоохранения Натали Рикли объявила, что кантон ужесточит меры: не исключено, что у гостей клубов будут проверять документы, а сами вечеринки могут запретить.

В целом санитарная ситуация в Швейцарии вызывает беспокойство эпидемиологов. На прошлой неделе Минздрав (OFSP) зарегистрировал 332 случая заражения, тогда как на предыдущей неделе их было 168. При этом в прошлый четверг власти сообщили о 52 инфицированных, в пятницу – о 58, в субботу – о 69, а в воскресенье – о 62.

Глава OFSP Паскаль Штруплер опубликовал взволнованный твит. «В последние несколько дней число инфицированных людей снова растет. Это вызывает беспокойство», - написал он, напомнив о необходимости соблюдать санитарные правила, несмотря на смягчение ограничительных мер.

Со Штруплером согласен глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер, ранее уже предупреждавший о возможности резкого увеличения числа заболевших. По его словам, индекс репродукции, т.е. характеризующий заразность инфекционного заболевания параметр, уже значительно выше 1. «Нам срочно необходимы глубокое понимание динамики передачи вируса, эффективность отслеживания контактов и т.д. А также #MaskUp», - написал он в Twitter, а позже в интервью SonntagsZeitung снова повторил, что маски нужно носить в общественном транспорте и везде, где невозможно отследить контакты.

Бывший глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох в свою очередь в интервью RTS назвал реальным риск второй волны эпидемии, но этого, по его словам, можно избежать, если цепи передачи вируса будут отслеживаться. Кох также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать повторного локдауна.

Добавим, что в понедельник власти зафиксировали 35 новых случаев заражения SARS-CoV-2: идет ли речь об устойчивом снижении кривой заболеваемости или о еженедельных колебаниях, связанных с задержкой при обработке данных, станет известно через пару дней. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 31 652 человека, 1682 заболевших скончались. Власти Швейцарии взывают к личной ответственности и напоминают о необходимости продолжать следовать правилам гигиены и социального дистанцирования.

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