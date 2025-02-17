«Швейцарская» речь Джея Ди Вэнса |Un discours « suisse » de J. D. Vance

Напомним контекст. 61-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла 14-16 февраля 2025 года. В ней приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. При отсутствии, уже третий год подряд, российских официальных лиц.