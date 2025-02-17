Автор: Надежда Сикорская, Мюнхен, 17.02.2025.
Президент Швейцарской Конфедерации поддержала позицию вице-президента США, выраженную на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. Комментарии Карин Келлер-Суттер вызвали не меньший переполох в нашей отдельно взятой стране, чем сама речь Вэнса во всем мире.|
La présidente de la Confédération a soutenu la position du vice-président américain exprimée lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Les commentaires de Karin Keller-Sutter ont provoqué autant de réactions en Suisse que le discours de Vance lui-même dans le monde entier.
Напомним контекст. 61-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла 14-16 февраля 2025 года. В ней приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. При отсутствии, уже третий год подряд, российских официальных лиц.
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