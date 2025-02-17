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«Швейцарская» речь Джея Ди Вэнса |Un discours « suisse » de J. D. Vance

Автор: , Мюнхен, .

Женева, 4 февраля 2025 г. Photo © Nashagazeta

Президент Швейцарской Конфедерации поддержала позицию вице-президента США, выраженную на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. Комментарии Карин Келлер-Суттер вызвали не меньший переполох в нашей отдельно взятой стране, чем сама речь Вэнса во всем мире.

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La présidente de la Confédération a soutenu la position du vice-président américain exprimée lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Les commentaires de Karin Keller-Sutter ont provoqué autant de réactions en Suisse que le discours de Vance lui-même dans le monde entier.

Напомним контекст. 61-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла 14-16 февраля 2025 года. В ней приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. При отсутствии, уже третий год подряд, российских официальных лиц.

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мюнхенская конференция по безопасности
президент Швейцарии
война в Украине
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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