Пробел в швейцарской системе кибербезопасности? |Une faille dans le système de cybersécurité suisse?

Тот факт, что власти многих стран, в том числе и Швейцарии, прибегают к техническим уловкам, чтобы при необходимости взломать чьи-то электронные устройства, давно известен и удивления не вызывает. На фоне идущей войны в Украине, дебатов о нейтралитете, кибератак на швейцарскую инфраструктуру со стороны России и непрекращающихся новостей о шпионаже удивительно другое: швейцарские федеральные ведомства для достижения этих целей пользуются российскими программами.