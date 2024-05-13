Автор: Заррина Салимова, Берн, 13.05.2024.
Как выяснили журналисты телеканала RSI, федеральные управления полиции (Fedpol) и вооружений (Armasuisse) используют российское программное обеспечение для подбора и расшифровки паролей на мобильных телефонах и компьютерах.|
Selon une enquête de RSI, Fedpol et Armasuisse utilisent un logiciel russe pour décrypter des téléphones portables et des ordinateurs.
Тот факт, что власти многих стран, в том числе и Швейцарии, прибегают к техническим уловкам, чтобы при необходимости взломать чьи-то электронные устройства, давно известен и удивления не вызывает. На фоне идущей войны в Украине, дебатов о нейтралитете, кибератак на швейцарскую инфраструктуру со стороны России и непрекращающихся новостей о шпионаже удивительно другое: швейцарские федеральные ведомства для достижения этих целей пользуются российскими программами.
«Евровидение-2025» пройдет в ШвейцарииШвейцарский певец Немо Меттлер стал первой небинарной персоной, победившей в европейском конкурсе песни.
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9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
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