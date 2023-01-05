Премия «Прозрачность 2022» |Prix Transparence 2022

Федеральный закон о принципе прозрачности (Tlrans/BGÖ) вступил в силу в Швейцарии в июле 2006 года – с тех пор любой человек имеет право ознакомиться с административными документами. Принцип прозрачности, впрочем, не является абсолютным и ограничен рядом исключений. Так, в публикации документа может быть отказано, если раскрытие информации затрудняет свободное формирование мнения и воли органа власти, ставит под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии или существенно нарушает границы частной сферы или раскрывает профессиональные, производственные и коммерческие секреты.