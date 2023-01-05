Автор: Заррина Салимова, undefined, 5. 01. 2023.
Благодаря Закону о прозрачности швейцарские журналисты могут получить доступ к официальным документам и пролить свет на важные общественно-политические вопросы. Среди финалистов премии оказались и журналисты, опубликовавшие материалы, так или иначе связанные с войной в Украине и с санкциями против России.|
Grâce à la Loi sur la transparence, les journalistes suisses peuvent avoir accès aux documents officiels et mettre en lumière des questions socio-politiques importantes. Parmi les travaux journalistiques primés en 2022 certaints concernent la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie.
Федеральный закон о принципе прозрачности (Tlrans/BGÖ) вступил в силу в Швейцарии в июле 2006 года – с тех пор любой человек имеет право ознакомиться с административными документами. Принцип прозрачности, впрочем, не является абсолютным и ограничен рядом исключений. Так, в публикации документа может быть отказано, если раскрытие информации затрудняет свободное формирование мнения и воли органа власти, ставит под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии или существенно нарушает границы частной сферы или раскрывает профессиональные, производственные и коммерческие секреты.
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