Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 21 февраля 2025 года   

О паспортах и гражданствах |A propos des passeports et de la citoyenneté

Автор: , Берн, .

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Почему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?

|

Pourquoi le Conseil fédéral recommande-t-il de rejeter l’initiative sur la naturalisation simplifiée? Et à quoi doivent faire attention les personnes ayant une double nationalité?

Вопросы миграции и правил предоставления гражданства традиционно вызывают в Швейцарии острые политические дискуссии. И это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что около двух с половиной миллионов жителей страны не являются ее гражданами.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
швейцарский паспорт
натурализация в швейцарии
двойное гражданство швейцария
Статьи по теме: 
Швейцарское гражданство за пять лет?
Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?
Новая инициатива о натурализации
Двойное гражданство: взять и отменить
Двойное гражданство для швейцарских министров и парламентариев: честно или нет?
Послы Швейцарии смогут иметь двойное гражданство
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 98.11

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли»
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли» | Nikolaï Kononov: "La nuit quand nous sommes disparus"
понедельник, 24 февраля 2025 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Швейцарская» речь Джея Ди Вэнса

 «Швейцарская» речь Джея Ди Вэнса Президент Швейцарской Конфедерации поддержала позицию вице-президента США, выраженную на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. Комментарии Карин Келлер-Суттер вызвали не меньший переполох в нашей отдельно взятой стране, чем сама речь Вэнса во всем мире.

Всего просмотров: 1,102

Женевские миллионы Динары Кулибаевой

 Женевские миллионы Динары Кулибаевой По информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.

Всего просмотров: 608

От Баха до Шостаковича

 От Баха до Шостаковича Программу из трех произведений, охватывающую три века музыки, предложит в Женеве своим поклонникам пианист Евгений Кисин в концерте серии «Великие исполнители» агентства Caecilia.

Всего просмотров: 560
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу

 Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.

Всего просмотров: 3,653

Трамп против ООН и чрезмерной благотворительности

 Зал заседаний Совета по правам человека в женевском Дворце Наций Решения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества. 

Всего просмотров: 2,127

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 13,824
© 2025 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top