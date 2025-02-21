О паспортах и гражданствах |A propos des passeports et de la citoyenneté

Вопросы миграции и правил предоставления гражданства традиционно вызывают в Швейцарии острые политические дискуссии. И это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что около двух с половиной миллионов жителей страны не являются ее гражданами.