Автор: Заррина Салимова, Берн, 21.02.2025.
Почему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?|
Pourquoi le Conseil fédéral recommande-t-il de rejeter l’initiative sur la naturalisation simplifiée? Et à quoi doivent faire attention les personnes ayant une double nationalité?
Вопросы миграции и правил предоставления гражданства традиционно вызывают в Швейцарии острые политические дискуссии. И это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что около двух с половиной миллионов жителей страны не являются ее гражданами.
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Женевские миллионы Динары КулибаевойПо информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.
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Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
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