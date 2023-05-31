Надежда для парализованных пациентов |Un espoir pour les patients paralysés

Снова начать ходить после долгих лет инвалидности – мечта 40-летнего голландца Герт-Яна Оскама сбылась благодаря нейротехнологии, созданной усилиями ученых Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV). Двенадцать лет назад Герт-Ян попал в аварию на велосипеде и в результате повреждения спинного мозга оказался парализованным. Прогнозы врачей были неутешительными, и голландец принял решение участвовать в эксперименте EPFL, о первых этапах которого Наша Газета уже рассказывала.