Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 31. 05. 2023.
Швейцарские исследователи разработали технологию, благодаря которой параплегики снова могут ходить.|
Des scientifiques suisses ont mis au point une technologie qui permet aux paraplégiques de remarcher.
Снова начать ходить после долгих лет инвалидности – мечта 40-летнего голландца Герт-Яна Оскама сбылась благодаря нейротехнологии, созданной усилиями ученых Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV). Двенадцать лет назад Герт-Ян попал в аварию на велосипеде и в результате повреждения спинного мозга оказался парализованным. Прогнозы врачей были неутешительными, и голландец принял решение участвовать в эксперименте EPFL, о первых этапах которого Наша Газета уже рассказывала.
Автомобиль и социальная помощь: продолжениеНовые правила предоставления социальной помощи для украинских беженцев оказались неприменимыми на практике.
Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобовМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Добавить комментарий