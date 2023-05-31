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среда, 31 мая 2023 года   

Надежда для парализованных пациентов|Un espoir pour les patients paralysés

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 31. 05. 2023.

Пациент Герт-Ян и докторантка Андреа Гальвес во время прогулки по Лак-де-Совабелен в Лозанне. Фото: Photo Gilles Weber, CC-BY-SA

Швейцарские исследователи разработали технологию, благодаря которой параплегики снова могут ходить.

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Des scientifiques suisses ont mis au point une technologie qui permet aux paraplégiques de remarcher.

Снова начать ходить после долгих лет инвалидности – мечта 40-летнего голландца Герт-Яна Оскама сбылась благодаря нейротехнологии, созданной усилиями ученых Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV). Двенадцать лет назад Герт-Ян попал в аварию на велосипеде и в результате повреждения спинного мозга оказался парализованным. Прогнозы врачей были неутешительными, и голландец принял решение участвовать в эксперименте EPFL, о первых этапах которого Наша Газета уже рассказывала.

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