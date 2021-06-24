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четверг, 24 июня 2021 года   

Насколько кофе вреден для природы?|À quel point le café est-il nocif pour la nature?

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 24. 06. 2021.

© fancycrave1 / pixabay.com

Растворимый кофе более экологичен, чем кофе в капсулах или напиток из перколятора. Причина в том, что на производство растворимого кофе затрачивается меньше всего энергии и ресурсов.|
Le café soluble est plus durable que le café en capsules ou la boisson préparée dans un percolateur. La raison en est que la production de café soluble nécessite le moins d'énergie et de ressources.

Швейцарцы входят в число наиболее активных потребителей кофе в мире, в этой области их обошли только жители стран Северной Европы, немцы и итальянцы. Потребление кофе в Конфедерации составляет в среднем 1000 чашек на человека в год, т.е. приблизительно 3 чашки в день.

По данным сайта сравнения цен comparis.ch, две из трех чашек кофе, выпиваемых в Швейцарии, содержат кофе из капсул. Журнал Coopération пишет о том, что употребление этого вида кофе наносит меньший ущерб окружающей среде (при условии переработки капсул), чем потребление кофе из перколятора. Капсулы используются как материал для автомобилей и велосипедов, а кофейная гуща – для производства биогаза и удобрения.

Себастьян Умбер, эксперт водуазской компании Quantis, предоставляющей консультации по вопросам экологии, проанализировал весь жизненный цикл кофейной капсулы, начиная с добычи алюминия и заканчивая утилизацией после использования. Расчет включает производство кофе, его доставку из Южной Америки, изготовление кофемашины и т.д. Сравнив воздействие на окружающую среду чашки кофе, приготовленной с использованием капсулы, с использованием растворимого кофе, и т.п., он отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что наименее вредным для природы является растворимый кофе.

Что касается других видов знаменитого напитка, то их воздействие на окружающую среду примерно одинаково. В связи с этим Себастьян Умбер советует потребителям выбирать тот кофе, который им нравится, но обращать внимание на ряд дополнительных факторов, таких как биологическое производство кофе, класс энергопотребления кофемашины, переработка упаковки. Одна чашка кофе «генерирует» в среднем 100 г диоксида углерода, а при учете или игнорировании вышеперечисленных факторов это количество может варьироваться от 80 до 120 г. При производстве 1 капсулы для кофе в атмосферу выбрасывается около 5 г СО2, т.е., эта упаковка сама по себе наносит сравнительно небольшой ущерб природе.

Интересно, что капсулы из биопластика еще десять лет назад «генерировали» немалые выбросы СО2, но за прошедшее время технологические процессы были усовершенствованы и сегодня по воздействию на окружающую среду производство таких емкостей сравнимо с изготовлением капсул из алюминия. Напомним, однако, что, несмотря на важность переработки этих емкостей, не стоит садиться за руль и тратить топливо, загрязняя атмосферу, только для того, чтобы отвезти пакетик с капсулами в пункт переработки.

Рассмотрев влияние потребления кофе на природу, поговорим немного о том, какое воздействие на планету оказывают наши привычные занятия. Например, слушать музыку лучше с разных носителей, так как прослушивание песен непосредственно из интернета гораздо вреднее для природы. При пользовании телефоном наименее губительной для окружающей среды является отправка текстовых сообщений в мессенджерах, наиболее – разговор с использованием видеосвязи. Каждый из нас сделает существенный вклад в дело спасения природы, если будет читать газеты онлайн, отказавшись от их печатного варианта. То же самое можно сказать и о предпочтении электронных книг бумажным, хотя в этом случае у офтальмологов наверняка прибавится работы. Хранение 1000 фото на внешнем жестком диске в течение года в десятки раз менее вредно для природы, чем хранение их на специальных онлайн-платформах. Если слетать из Лозанны в Берлин и обратно, то в результате в атмосферу попадет гораздо меньше вредных выбросов, чем от путешествия на автомобиле по тому же маршруту.

Любопытно, что по воздействию на природу час видеосвязи по компьютеру эквивалентен 0,3 чашки кофе, а слушать музыку из интернета на смартфоне в течение 13 часов или проехать 1 км в автомобиле – все равно, что выпить одну чашку кофе. Купить книгу объемом 300 стр. в магазине – это уже 2,1 чашки, хранение 1000 фото на онлайн-платформе в течение года – 6 чашек, а вот приобретение одной пары обуви в магазине эквивалентно 57,5 чашки бодрящего напитка. Стоит ли запоминать эти цифры, каждый решает сам, но то, что мы может хотя бы немного изменить свои привычки, не вызывает сомнения.

 

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