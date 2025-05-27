После непродолжительного охлаждения швейцарский рынок недвижимости вновь набирает обороты: низкие процентные ставки стимулируют рост спроса. Впрочем взять ипотеку в Швейцарии и сейчас не так просто, а вскоре может стать еще сложнее.

Изучив критерии кредитования в отдельных банках и страховых компаниях и проведя инспекции на местах, швейцарский орган надзора за финансовыми рынками (Finma) пришел к выводу, что многие банки применяют слишком мягкие критерии при выдаче ипотеки, что несет риск ее непогашения.