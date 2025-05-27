Ипотека, пенсия и переезд | Hypothèques, retraites et déménagements

Автор: Заррина Салимова, Берн, 27.05.2025.
Только для чуть более трети населения Швейцарии сбылась мечта о собственном жилье. Фото: Nasha Gazeta

Почему Finma призывает банки быть более строгими при выдаче ипотечных кредитов? Как много людей в Швейцарии испытывают трудности при погашении ипотеки после выхода на пенсию? И почему молодые люди все реже переезжают?

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Pourquoi la Finma demande-t-elle aux banques d'être plus strictes lors de l'octroi de prêts hypothécaires ? Combien de Suisses ont des difficultés à rembourser leur hypothèque à la retraite ? Et pourquoi les jeunes déménagent-ils de moins en moins souvent ?

После непродолжительного охлаждения швейцарский рынок недвижимости  вновь набирает обороты: низкие процентные ставки стимулируют рост спроса. Впрочем взять ипотеку в Швейцарии и сейчас не так просто, а вскоре может стать еще сложнее.

Изучив критерии кредитования в отдельных банках и страховых компаниях и проведя инспекции на местах, швейцарский орган надзора за финансовыми рынками (Finma) пришел к выводу, что многие банки применяют слишком мягкие критерии при выдаче ипотеки, что несет риск ее непогашения.

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