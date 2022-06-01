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среда, 1 июня 2022 года   

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

Хамметшвандский лифт
Автор: Леонид Слонимский, Люцерн, 17.05.2022

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшний рассказ – о ракете в стиле Belle Epoque или «ужасно прямой линий». Тем, кто боится высоты, лучше не читать!

Три сарая от Herzog & de Meuron
Автор: Леонид Слонимский, Базель, 21.04.2022

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Готовы к новым открытиям? Тогда в путь!

О цюрихских кооперативах, экологической крепости над трамвайным депо и швейцарских «коммуналках»
Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 30.03.2022

Мы продолжаем цикл «Архитектурные заметки» Леонида Слонимского, рассказы которого позволяют открыть для себя Швейцарию с неожиданной стороны. На этот раз речь пойдёт о самой основной функции архитектуры – о жилых домах.

О швейцарской архитектуре, попытке определения красоты и часовне-лавинорезе
Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 15.03.2022

Мы продолжаем столь полюбившийся многим цикл «Архитектурные заметки» Леонида Слонимского, в дух которого время вносит свои коррективы.

Небоскрёб без окон
Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 28.02.2022

В первом очерке из цикла «Архитектурные заметки» Леонид Слонимский писал о чудесных традиционных «деревенских палаццо» региона Энгадин. На этот раз речь пойдёт о полностью противоположном им по духу и эстетике здании.

О кантоне Граубюнден, прекрасном Энгадине и деревенских палаццо
Автор: Леонид Слонимский, Энгадин, 07.02.2022

C этого рассказа мы начинаем цикл «Архитектурные заметки», который будет вести Леонид Слонимский, партнёр-основатель архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève». С этого и началось наше знакомство с Леонидом, теперь переросшее в сотрудничество.

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