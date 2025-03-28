Читатели Нашей Газеты уже знают, что швейцарская архитектура очень рациональна и форма зданий часто напрямую зависит от конструктивной логики, технологий строительства и других практических причин. Сегодня же речь пойдет о зданиях, чья функция, ломая стереотип, предполагает исключительность и формальную экспрессию, то есть о швейцарской модернистской храмовой архитектуре на примерах нескольких бетонных и каменных церквей, часовен и соборов, построенных в Швейцарии в XX и XXI веках.

В течение веков форма и внутренняя организация церквей следовали четким канонам, но Второй Ватиканский собор начала 1960-х годов привёл к полному пересмотру церковного дизайна и изменению подхода к форме и планировке. От традиционной крестообразной планировки отказались в пользу размещения алтаря в самом центре сооружения. Послевоенная атмосфера в мире также требовала нового выразительного языка и переосмысления культового пространства. Хоть Швейцария и не пострадала от войны, церковь страны оказалась в авангарде этого модернизационного движения, и с конца 1950-х по 2000-е годы здесь были построены одни из самых необычных церквей в Европе.

Они разбросаны по всей стране — от Цюриха до Тичино, от Женевы до Граубюндена, от Базеля до Вале. Но всех их объединяет – и является отличительным качеством швейцарской культовой архитектуры в целом — сильная формальная экспрессия, стремление удивить посетителя снаружи и изнутри сломом пространственного канона, и материальная прочность, рассчитанная на века.

Интересно, что эти «яркие» с точки зрения формы здания сохраняют навеянную кальвинизмом протестантскую скромность и даже суровость благодаря излюбленным материалам – бетону и камню. Выбирают их архитекторы неспроста: они обеспечивают прочность и долговечность храмов, позволяют возводить монументальные сооружения с хорошей акустикой, а также символизируют надежность и вечность веры, подчеркивая, что этим здания создаются на века. Благодаря развитию технологий, начиная с периода раннего модернизма монолитный железобетон стал одним из тех материалов, который позволил архитекторам максимально смелые формальные эксперименты — мы уже писали об этом в заметках о Ле Корбюзье ссылка и Хайнце Ислере ссылка.

Чтобы подчеркнуть формальное и стилистическое разнообразие зданий, представленных в этой статье, представим читателям короткое – и иногда забавное – описание каждого.

Фабрика для души

Начнём нашу коллекцию с Антониускирхе в Базеле. Это первая в Швейцарии церковь, полностью построенная из необработанного бетона. Возведённая в 1927 году по проекту Карла Мозера, она вызвала немало споров и даже получила прозвище «силосная башня для души». И действительно, здание больше похоже на завод, чем на традиционную церковь. Это особенно заметно, если сравнить церковь святого Антония с церковью святого Павла — вполне традиционным и не особо выделяющимся собором, построенным на расстоянии 1 км на той же улице тем же самым архитектором, Карлом Мозером, но на 30 лет раньше.

© Maximiliam Duszynskiy

Архитектурный облик храма святого Антония строг и монументален: прямоугольный корпус, массивная башня высотой 62 метра (именно она вызывает ассоциацию с фабричной архитектурой) и входной ступенчатый перспективный портал выделяются на фоне окружающей застройки. В интерьере доминируют стройные бетонные колонны, поддерживающие бочковидный кесонированный свод, а также высокие цветные окна-витражи, создающие удивительные световые эффекты. Переливы цветных отблесков и бликов смотрятся особенно впечатляюще именно на контрасте с брутальностью необработанного бетона. Контрастирует с суровой фактурой бетона и клинкерный пол коричнево-красных оттенков, отсылая к мощению традиционных площадей.

© Ikiwaner

Пикселизированная скала

Удивительно яркий образ нескольких бруталистских церквей, похожих на пикселизированные скалы с уступами из бетона, создал архитектор Вальтер М. Фёрдерер. Самая известная и эмблематичная церковь из этой серии — святого Николая. Она находится в деревне Эреманс (кантон Вале) и была построена на месте старинной церкви, разрушенной землетрясением 1946 года. Фёрдерер, который был не только архитектором, но и скульптором, создал так называемый «Gesamtkunstwerk» — тотальное произведение искусства со сложными многоугольными планами. Благодаря многочисленным озеленённым террасам и ступеням, усаженным зеленью, снаружи церковь, и особенно колокольня, выглядят как скальные утёсы, в то время как интерьер с его сложносочинёнными уступами и непрямым освещением через многочисленные отверстия разных форм напоминает геометрически правильную пещеру. Немного уюта в это ошеломляющее здание добавляют деревянные детали мебели, дверей, алтаря и некоторых окон. Помимо Эреманса, архитектор спроектировал несколько церквей в похожем стиле в Куре, Лихтенштайге, Беттлахе и Германии.

© Karin Burki

Розовый шар с крестом

Совсем другой облик у церкви святой Троицы в Женеве, построенной в начале 1990-х годов в модном тогда стиле постмодернистской архитектуры: в нём, в отличии от церкви в Эремансе, нет ни одного прямого угла. Можно не быть фанатом этого проекта и даже считать его примером не самой удачной архитектуры, но нельзя не признать необычность формы. Проект архитектора Уго Брунони – который кроме этого здания ничем больше о себе не заявил – представляет собой сферу из розового гранита диаметром 20 метров, символизирующую земной шар.

© Leonid Slonimsky

Сфера установлена на водной поверхности, что «символизирует плодородие и жизнь». Двенадцать окон-иллюминаторов на верхней части купола, окрашенных во все цвета радуги, освещают интерьер церкви. Над сферой возвышается крест, воткнутый в кубический стеклянный объём, разделённый на четыре сегмента. Несмотря на такие яркие дизайн-приёмы, интерьер церкви сложно назвать приятным, хорошо спроектированным пространством: его нижний этаж вообще напоминает какое-то подвальное помещение, где впору располагаться секте, и в создании этой атмосферы помогает как низкий потолок с дешёвым освещением, так и наклеенные на алюминиевые окна стикеры-фотообои с изображением звёздного неба. Но даже это можно воспринимать позитивно, ведь контраст между очень неожиданной внешней формой и банальным, неприятным интерьером создаёт уникальность этого здания.

© Leonid Slonimsky

Часовня – домик

В начале 1990-х была построена и часовня святого Иоанна Непомука в деревне Оберреальта, в кантоне Граубюнден. Это маленькое и удивительно скромное сооружение было спроектировано Кристианом Керецом, знаменитым цюрихским архитектором, мастером минималистичной архитектуры, построенной на структурной экспрессии. Часовня расположена на краю высокогорного плато над долиной Верхнего Рейна, на месте прежней, от которой сохранился только фундамент. Новая часовня, выполненная из монолитного бетона, словно колпаком накрывает старые руины. По форме она напоминает простой архетипичный дом – такой, как рисуют дети или изображают на логотипах, но, будучи выполненным из бетона, домик фактически представляет собой скульптуру обычного дома и, следовательно, памятник самому себе. В часовне отсутствуют архитектурные детали: у неё нет фронтона, водостоков, черепицы, дверного проёма, оконной рамы. К ней даже не ведёт тропинка. Её простота и скромные размеры подчёркивают драматизм и красоту окружающих гор – минимализм и предельная лаконичность архитектуры представляются откликом на величественный пейзаж.

Внутреннее пространство часовни точно повторяет её внешнюю бетонную и символическую форму. Интерьер освещается узкой полоской света, отсылающей к знаменитой Часовне Света японского архитектора Тадао Андо.

© Christian Kerez

Апельсины, надрезы и швы

Совсем недалеко от этой скромной часовни, в соседней деревне Кацис, находится очень странная каменная церковь, построенная в те же годы. Три сплюснутых объёма, напоминающих огромные бетонные яйца или апельсины, имеют огромные прозрачные надрезы, стянутые стальными жгутами. Инженер Хайнц Ислер из Бургдорфа был приглашен в качестве специалиста по строительству оболочек. 108 специально изготовленных деревянных элементов были сначала уложены как резные части паззла, потом покрыты мелкоячеистой металлической сеткой, а затем бетоном. Восприятие конечно же субъективно, но на мой взгляд здание похоже на что-то очень драматично-хирургическое, типа вспоротых животов или расходящихся швов на теле. Так или иначе его точно нельзя назвать заурядным, и оно вполне продолжает тенденцию формальной экспрессии в бетонной культовой архитектуре Швейцарии.

© CC Taxiarchos

Полосатый каменный эллипс

Не будем долго задерживаться на популярной церкви святого Иоанна Крестителя в деревне Моньо, в кантоне Тичино, которой посвящены десятки статей, книг, заметок на туристических сайтах. Тем не менее, совсем не упомянуть его тоже нельзя.

Храм был спроектирован в маленькой горной деревне известнейшим архитектором Марио Ботта и построен в 1994–1996 годах в том же стиле постмодернистской архитектуры, что и женевская церковь-шар. Марио Ботта возвёл её на месте церкви XVII века, разрушенной лавиной в 1986 году – этим, как и своей не ортогональной формой она напоминает часовню святого Бенедикта архитектора Петера Цумтора, о которой мы уже рассказывали.

Церковь в форме срезанного цилиндра отличается эллиптическим планом и колоссального размера наклонной стеклянной крышей. Каменные стены и полностью прозрачный потолок, превращённый фактически в пятый, прозрачный фасад, направляют взор посетителей к небу. Фасад и интерьеры выполнены из чередующихся слоев местного белого мрамора и чёрного гранита, что создает характерный полосатый узор – такой же можно часто увидеть в традиционной итальянской храмовой архитектуре. Например, баптистерий во Флоренции – одно из наиболее известных исторических зданий, использующих этот приём. (Кстати, если эта заметка побудит вас к визиту, деревня Моньо находится недалеко от мест, описанных в статье про тичинские дома под валунами: эти маршруты можно объединить в один.)

© Leonid Slonimsky

Назовем ещё несколько бетонных церквей-скульптур, которые стоят посещения, если вы окажетесь неподалёку: треугольная призма церкви Мартина Лютера в Цюрихе; похожая на диплодока бетонная церковь в Ломисвилле, кантон Золотурн; бруталистская церковь в Эффретиконе, напоминающая скорее секретный военный завод, чем место культа.

© Gestumblindi

Божественный свет из битых бутылок

Отдельной типологией в Швейцарии и Германии являются так называемые “Autobahnkappellen” – часовни, построенные вдоль автомагистралей и находящиеся обычно рядом с автозаправками и зонами отдыха водителей. Эти небольшие здания в стиле модернизма отличаются достаточно брутальным внешним обликом, отвечающим на жёсткий и недружелюбный контекст, в котором они находятся. Из большого их числа хотелось бы выделить одну – часовню в виде минималистичного бетонного куба, построенную в Эрстфельде, кантон Ури, архитекторами Гюиньардом и Санером. Здание-интроверт, со внутренним двориком и фонтаном расположено между шумной магистралью и величественными горами. Но главный сюрприз ожидает вас внутри: квадратные витражи, выглядящие просто тёмными панелями снаружи, светятся всеми оттенками зелёного и изумрудного. Витражи выполнены в уникальной технике: окна в верхней части куба заполнены осколками битого зелёного бутылочного стекла, и этот, казалось бы, заново использованный мусор создаёт очень красивые переливы света и игру цвета.

© Leonid Slonimsky

Последняя церковь (тоже у автобана), которую я бы хотел порекомендовать в этом списке к посещению, ещё не построена: это один из последних проектов звёздного дуэта Герцог и де Мерон неподалёку от коммуны Андер в кантоне Граубюнден. Несмотря на то, что с 2019 года здание до сих не построено, его визуализации и созданный 1 х 1 прототип обещают минималистичное, практически музейное пространство, наполненное светом и тишиной.

© Herzog et de Meuron