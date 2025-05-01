Левитируя над римскими руинами | Lévitation au-dessus des ruines romaines

Автор: Леонид Слонимский, Кур, 01.05.2025.
© Leonid Slonimsky

Наш сегодняшний рассказ из серии заметок о швейцарской архитектуре – о достаточно скромном, но интересном проекте Петера Цумтора, о небольшом музее в городе Кур, укрытии римских руин в буквальном смысле этого слова.

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Notre récit d'aujourd'hui, dans la série consacrée à l'architecture suisse, porte sur un projet assez modeste mais intéressant de Peter Zumthor, un petit musée situé dans la ville de Coire, qui abrite des ruines romaines.

Читатели Нашей Газеты уже наслышаны о швейцарском архитекторе Петере Цумторе, чье имя не раз встречалось на наших страницах. Так что напомним лишь, что он известен своим философским и «феноменологическим» подходом к архитектуре, в котором особое внимание уделяется материи, свету и тени, тишине и взаимодействию пространства с человеческими переживаниями и чувственным восприятием творений зодчих.

Zumthor
© L. Slonimsky

Петер Цумтор – лауреат самой престижной архитектурной премии в мире, премии Прицкера. Он получил широкую известность благодаря таким проектам, как Термы в Вальсе  , Музей Колумба в Кёльне, часовни Брудера Клауса и Св. Бенедикта, а в данный момент работает над музеями современного искусства LACMA в Лос-Анджелесе и Beyeler Foundation под Базелем.

Zumthor
©Anne Gabriel Juergens

Однако для понимания здания, которому посвящена эта заметка, важнее упомянуть не знаменитые строения или регалии Цумтора, а его происхождение и начало карьеры. Петер Цумтор родился в 1943 году и вырос в семье столяра и мебельщика Оскара Цумтора, у которого и прошёл обучение по этим специальностям. Затем он изучал интерьерную архитектуру и дизайн в Школе прикладных искусств в Базеле, а также архитектуру и промышленный дизайн в институте Пратта в Нью-Йорке. После завершения учёбы он в течение десяти лет работал в отделе охраны памятников кантона Граубюнден в городе Кур, активно занимаясь сохранением исторических зданий в альпийских долинах, таких как Валь Люмнеция, о которой мы также писали, но по менее приятному поводу. 

Эти два фактора, на мой взгляд, являются наиболее важными для понимания архитектуры Цумтора – в его проектах сочетаются тщательность швейцарского столяра и деликатность хранителя памятников. И именно они «формируют» архитектуру здания Schutzbauten Welschdörfli в городе Кур.

Zumthor
© August Fischer

В Швейцарии сохранилось большое количество римских руин и других следов, оставленных Римской империей – от поселений, терм и форумов до названий городов. Тем не менее, во многих таких археологических достопримечательностях достаточно сложно почувствовать реальную связь с той эпохой и представить себе жизнь людей, населявших эти имперские провинции много веков назад. В проекте Петера Цумтора эта связь через поколения удивительным образом ощущается, несмотря на совершенно современную архитектуру здания и отсутствие исторического реконструкторства и лубочных деталей.

Zumthor
© August Fischer

Это здание, построенное в 1986 году, – один из первых относительно крупных публичных проектов Цумтора, до тех пор занимавшегося в основном реконструкциями, интерьерами и частными жилыми домами. Проект представляет из себя два прямоугольных ангара и один треугольный, в плане размером поменьше, которые служат защитными укрытиями для руин фундаментов двух римских зданий и третьего, от которого сохранился только угол. Интересно, что, как и в музее Ла Конджиунта (La Congiunt) в Тичино, о которой мы уже писали, чтобы попасть в этот музей древнеримских руин, нужно попросить ключ в местном туристическом офисе. Заплатив 5 франков, вы получаете древнеримские дома в ваше единоличное пользование.

Zumthor
© Peter Zumthor

Новая защитная оболочка для археологических находок задумана как своего рода абстрактная реконструкция римских объемов: легкий каркас из деревянных конструкций, обшитых деревянными ламелями, пропускающими свет и воздух, имитирует внешние стены римских построек, создавая представление о том, как выглядели бы объёмы римских зданий в современном городском ландшафте. Пространства и объекты в витринах внутри отсылают к римским интерьерам.

Zumthor
© Jake Wall

Оформление входов связывает прошлое с настоящим: римские порталы, выступающие из стены, обрамлены конструкциями, напоминающими квадратные иллюминаторы или витрины, сквозь которые можно заглянуть внутрь, не заходя в музей. Однако вход осуществляется не через них, через узкий перешеек, который напоминает трап самолёта. Удивительно красивая деталь – первая ступень входного объёма, она не касается земли, а как бы парит над ней. Это создаёт особое практически осязаемое очень деликатное отношение к наследию: посетителю как бы предлагается посетить старинные здания, не касаясь пола и левитируя над ними. Дальнейший визит продолжается по современному стальному пешеходному мосту, который проходит вдоль зданий на приподнятом, внеисторическом уровне.

Zumthor
© August Fischer

Посетитель движется по маршруту через тёмные переходные тоннели (которые, как и вход, выглядят как трапы, с аккордеоном тканевых складок) от одного зала к другому, спускаясь по ступеням к уровню археологических раскопок — древнеримской земле. Лестницы, как и входной павильон, не касаются земли, и последняя ступень парит над «историческим» гравийным полом. Стены римской эпохи дополнены чёрным текстильным фоном, а мягкий свет сверху проникает через чёрные зенитные фонари – световые кубы. Находясь внутри, можно услышать звуки современного города и увидеть силуэты людей, идущих по своим делам сквозь ламельную поверхность стен, одновременно ощущая себя в тихом одиночестве среди древнеримских воображаемых интерьеров. И не опасаясь приступа клаустрофобии.

Zumthor
© L. Slonimsky
Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

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