Читатели Нашей Газеты уже наслышаны о швейцарском архитекторе Петере Цумторе, чье имя не раз встречалось на наших страницах. Так что напомним лишь, что он известен своим философским и «феноменологическим» подходом к архитектуре, в котором особое внимание уделяется материи, свету и тени, тишине и взаимодействию пространства с человеческими переживаниями и чувственным восприятием творений зодчих.

© L. Slonimsky

Петер Цумтор – лауреат самой престижной архитектурной премии в мире, премии Прицкера. Он получил широкую известность благодаря таким проектам, как Термы в Вальсе , Музей Колумба в Кёльне, часовни Брудера Клауса и Св. Бенедикта, а в данный момент работает над музеями современного искусства LACMA в Лос-Анджелесе и Beyeler Foundation под Базелем.

©Anne Gabriel Juergens

Однако для понимания здания, которому посвящена эта заметка, важнее упомянуть не знаменитые строения или регалии Цумтора, а его происхождение и начало карьеры. Петер Цумтор родился в 1943 году и вырос в семье столяра и мебельщика Оскара Цумтора, у которого и прошёл обучение по этим специальностям. Затем он изучал интерьерную архитектуру и дизайн в Школе прикладных искусств в Базеле, а также архитектуру и промышленный дизайн в институте Пратта в Нью-Йорке. После завершения учёбы он в течение десяти лет работал в отделе охраны памятников кантона Граубюнден в городе Кур, активно занимаясь сохранением исторических зданий в альпийских долинах, таких как Валь Люмнеция, о которой мы также писали, но по менее приятному поводу.

Эти два фактора, на мой взгляд, являются наиболее важными для понимания архитектуры Цумтора – в его проектах сочетаются тщательность швейцарского столяра и деликатность хранителя памятников. И именно они «формируют» архитектуру здания Schutzbauten Welschdörfli в городе Кур.

© August Fischer

В Швейцарии сохранилось большое количество римских руин и других следов, оставленных Римской империей – от поселений, терм и форумов до названий городов. Тем не менее, во многих таких археологических достопримечательностях достаточно сложно почувствовать реальную связь с той эпохой и представить себе жизнь людей, населявших эти имперские провинции много веков назад. В проекте Петера Цумтора эта связь через поколения удивительным образом ощущается, несмотря на совершенно современную архитектуру здания и отсутствие исторического реконструкторства и лубочных деталей.

© August Fischer

Это здание, построенное в 1986 году, – один из первых относительно крупных публичных проектов Цумтора, до тех пор занимавшегося в основном реконструкциями, интерьерами и частными жилыми домами. Проект представляет из себя два прямоугольных ангара и один треугольный, в плане размером поменьше, которые служат защитными укрытиями для руин фундаментов двух римских зданий и третьего, от которого сохранился только угол. Интересно, что, как и в музее Ла Конджиунта (La Congiunt) в Тичино, о которой мы уже писали, чтобы попасть в этот музей древнеримских руин, нужно попросить ключ в местном туристическом офисе. Заплатив 5 франков, вы получаете древнеримские дома в ваше единоличное пользование.

© Peter Zumthor

Новая защитная оболочка для археологических находок задумана как своего рода абстрактная реконструкция римских объемов: легкий каркас из деревянных конструкций, обшитых деревянными ламелями, пропускающими свет и воздух, имитирует внешние стены римских построек, создавая представление о том, как выглядели бы объёмы римских зданий в современном городском ландшафте. Пространства и объекты в витринах внутри отсылают к римским интерьерам.

© Jake Wall

Оформление входов связывает прошлое с настоящим: римские порталы, выступающие из стены, обрамлены конструкциями, напоминающими квадратные иллюминаторы или витрины, сквозь которые можно заглянуть внутрь, не заходя в музей. Однако вход осуществляется не через них, через узкий перешеек, который напоминает трап самолёта. Удивительно красивая деталь – первая ступень входного объёма, она не касается земли, а как бы парит над ней. Это создаёт особое практически осязаемое очень деликатное отношение к наследию: посетителю как бы предлагается посетить старинные здания, не касаясь пола и левитируя над ними. Дальнейший визит продолжается по современному стальному пешеходному мосту, который проходит вдоль зданий на приподнятом, внеисторическом уровне.

© August Fischer

Посетитель движется по маршруту через тёмные переходные тоннели (которые, как и вход, выглядят как трапы, с аккордеоном тканевых складок) от одного зала к другому, спускаясь по ступеням к уровню археологических раскопок — древнеримской земле. Лестницы, как и входной павильон, не касаются земли, и последняя ступень парит над «историческим» гравийным полом. Стены римской эпохи дополнены чёрным текстильным фоном, а мягкий свет сверху проникает через чёрные зенитные фонари – световые кубы. Находясь внутри, можно услышать звуки современного города и увидеть силуэты людей, идущих по своим делам сквозь ламельную поверхность стен, одновременно ощущая себя в тихом одиночестве среди древнеримских воображаемых интерьеров. И не опасаясь приступа клаустрофобии.

© L. Slonimsky