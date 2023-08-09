Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

8 августа Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами, включая США, Канаду, Великобританию, страны ЕС и Швейцарскую Конфедерацию.
Как указано в документе, решение принято из необходимости введения «безотлагательных мер» в связи с «недружественными действиями» ряда государств.
Напомним, что осенью прошлого года Швейцария по согласованию с ЕС и другими странами временно прекратила автоматический обмен налоговой информацией с Россией.
Швейцарские банки закрывают счета россиянТакое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.
Культура для всехПо субботам в августе вход в четырнадцать музеев и культурных учреждений, расположенных в Берне и его окрестностях, будет свободным.
Вечен ли Набоков?В то время как в Фонде Яна Михальского продолжается выставка, посвященная Владимиру Набокову, нам показалось интересным поделиться размышлениями о творчестве русского писателя известного французского слависта, профессора Жоржа Нива.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.