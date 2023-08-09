Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

8 августа Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами, включая США, Канаду, Великобританию, страны ЕС и Швейцарскую Конфедерацию.

Как указано в документе, решение принято из необходимости введения «безотлагательных мер» в связи с «недружественными действиями» ряда государств.

Напомним, что осенью прошлого года Швейцария по согласованию с ЕС и другими странами временно прекратила автоматический обмен налоговой информацией с Россией.