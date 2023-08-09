Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 9 августа 2023 года   

Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

09.08.2023 - 11:03

Фото: Ant Rozetsky, Unsplash

8 августа Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами, включая США, Канаду, Великобританию, страны ЕС и Швейцарскую Конфедерацию.

Как указано в документе, решение принято из необходимости введения «безотлагательных мер» в связи с «недружественными действиями» ряда государств.

Напомним, что осенью прошлого года Швейцария по согласованию с ЕС и другими странами временно прекратила автоматический обмен налоговой информацией с Россией.

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 109.96

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские банки закрывают счета россиян

Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.

Всего просмотров: 2,199

Культура для всех

По субботам в августе вход в четырнадцать музеев и культурных учреждений, расположенных в Берне и его окрестностях, будет свободным.

Всего просмотров: 619

Вечен ли Набоков?

 В то время как в Фонде Яна Михальского продолжается выставка, посвященная Владимиру Набокову, нам показалось интересным поделиться размышлениями о творчестве русского писателя известного французского слависта, профессора Жоржа Нива.

Всего просмотров: 522
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,098

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 984

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,643
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top