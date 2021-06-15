Женская демонстрация в Берне

14 июня в Берне и других городах Швейцарии прошли многотысячные женские демонстрации, приуроченные двухлетней годовщине национальной забастовки, о которой Наша Газета подробно рассказывала. Сегодня, как и два года назад, феминистки выступают за увеличение заработной платы, равную оплату труда и обеспечение защиты от сексуального насилия. Кроме того, протестующие не поддерживают решение парламента повысить пенсионный возраст для женщин до 65 лет. Все фото – Nashagazeta.ch
Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегченС 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.
На пенсию – в 65 летОбе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.