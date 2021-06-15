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вторник, 15 июня 2021 года   

Женская демонстрация в Берне

14 июня в Берне и других городах Швейцарии прошли многотысячные женские демонстрации, приуроченные двухлетней годовщине национальной забастовки, о которой Наша Газета подробно рассказывала. Сегодня, как и два года назад, феминистки выступают за увеличение заработной платы, равную оплату труда и обеспечение защиты от сексуального насилия. Кроме того, протестующие не поддерживают решение парламента повысить пенсионный возраст для женщин до 65 лет. Все фото – Nashagazeta.ch

 

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