Женская демонстрация в Берне

14 июня в Берне и других городах Швейцарии прошли многотысячные женские демонстрации, приуроченные двухлетней годовщине национальной забастовки, о которой Наша Газета подробно рассказывала. Сегодня, как и два года назад, феминистки выступают за увеличение заработной платы, равную оплату труда и обеспечение защиты от сексуального насилия. Кроме того, протестующие не поддерживают решение парламента повысить пенсионный возраст для женщин до 65 лет. Все фото – Nashagazeta.ch