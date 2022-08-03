Главное на сегодня.
1 августа – «на рельсах швейцарского разнообразия»Как Швейцария готовится к Национальному дню? Куда отправится 1 августа швейцарский президент? Где можно будет послушать речи федеральных советников? И что нужно учитывать тем, кто хочет устроить фейерверк?
Кинофестиваль в Локарно: мировые премьеры «наших» режиссеровЕдинственный фестиваль категории «А» на территории Швейцарии пройдет в 75-й раз – с 3 по 13 августа. Там будет, что посмотреть.
Крутится, вертится АЭС в БецнауО горячей воде, рыбах и атомной энергии.
Белая башняУдивительная история Жана-Батиста Тавернье, писателя, купца и путешественника.
Плату за проезд взять и отменить?… С такой инициативой выступили представители левых партий Женевы.
Максим Осипов: «Уехал – значит, уехал»Воспользовавшись пребыванием российского писателя в резиденции в Литературном фонде Яна Михальского, мы поговорили с ним о том, что больше всего волнует сегодня всех нас, – о войне и мире.