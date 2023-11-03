Скончался Олег Протопопов

Редакция Нашей Газеты с грустью сообщает о кончине двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Алексеевича Протопопова. Ему был 91 год. Вместе с Людмилой Белоусовой, скончавшейся в 2017 году, он четыре раза становился золотым призером на чемпионатах мира и Европы. Предлагаем вашему вниманию наш архивный материал.
Камерный Рахманинов. Для всех и бесплатноГруппа преподавателей Женевской консерватории решила сделать подарок всем любителям творчества великого русского композитора.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
«Антиэлитный» фонд в ЖеневеСторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.