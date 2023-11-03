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суббота, 4 ноября 2023 года   

Скончался Олег Протопопов

03.11.2023 - 18:11

Теперь они снова вместе (DR)

Редакция Нашей Газеты с грустью сообщает о кончине двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Алексеевича Протопопова. Ему был 91 год. Вместе с Людмилой Белоусовой, скончавшейся в 2017 году, он четыре раза становился золотым призером на чемпионатах мира и Европы. Предлагаем вашему вниманию наш архивный материал

 

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