Скончался Олег Протопопов

Редакция Нашей Газеты с грустью сообщает о кончине двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Алексеевича Протопопова. Ему был 91 год. Вместе с Людмилой Белоусовой, скончавшейся в 2017 году, он четыре раза становился золотым призером на чемпионатах мира и Европы. Предлагаем вашему вниманию наш архивный материал.