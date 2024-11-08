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пятница, 8 ноября 2024 года   

Заголовок

Николай Луганский в Цюрихе

Заголовок на французском

Nikolaï Louganski à Zurich

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2024-10-24 00:00:00 по 2024-11-18 00:00:00

Анонс русский

18 ноября российский пианист предложит швейцарским любителям классической музыки программу из произведений Мендельсона-Бартольди, Рахманинова и Вагнера. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 18 novembre, le pianiste russe offrira aux amateurs suisses de musique classique un programme composé d'œuvres de Mendelssohn-Bartholdy, Rachmaninov et Wagner. Les détails

 

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