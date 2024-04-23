Steps 2024

24 апреля открывается 19-й фестиваль современного танца Steps, который в течение почти четырех недель будет проходить по всей Швейцарии. Подробности.
La 19ème édition du festival Steps commencera le 24 avril, puis, presque quatre semaines durant, elle fera danser toute la Suisse. Les détails.
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