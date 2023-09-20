Сольный концерт Хатии Буниатишвили

Сольный концерт известной грузинской пианистки состоится 13 октября в женевском Виктория-холле. Подробности здесь.
Le récital de la célèbre pianiste géorgienne aura lieu le 13 octobre au Victoria Hall à Genève. Les détails.
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