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четверг, 3 августа 2023 года   

Заголовок

Урсула Родель: в авангарде моды

Заголовок на французском

Ursula Rodel: à l’avant-garde de la mode

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-08-03 00:00:00 по 2024-03-31 00:00:00

Анонс русский

В Швейцарском национальном музее проходит выставка, посвященная знаковому цюрихскому дизайнеру. Подробности.

Анонс французский

Le Musée national suisse consacre une exposition à une emblématique créatrice zurichoise. Détails.

 

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