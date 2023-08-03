Урсула Родель: в авангарде моды

В Швейцарском национальном музее проходит выставка, посвященная знаковому цюрихскому дизайнеру. Подробности.
Le Musée national suisse consacre une exposition à une emblématique créatrice zurichoise. Détails.
Национальный праздник как яблоко раздораПодготовка к празднованию 1 августа проходит в этом году в некоторых кантонах не без полемики.
Кто они – швейцарские друзья России?Кто такие Freundschaftstrychler? И какие цели они перед собой ставят?
Теневые развлеченияНе беспокойтесь, речь пойдет не о чем-то нелегальном, а исключительно о полезном для здоровья.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
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