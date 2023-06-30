Балет Бежара в Фонде Джанадда

14 и 16 июля танцоры знаменитой труппы представят три хореографические композиции, включая «Жар-птицу» на музыку Игоря Стравинского. Подробности здесь.
Le 14 et le 16 juillet les danseurs du célèbre compagnie présenteront trois chorégraphies donc « L’Oiseau de Feu » sur la musique d’Igor Stravinsky. Les détails.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
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Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
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