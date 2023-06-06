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вторник, 6 июня 2023 года   

Заголовок

"Набукко"

Заголовок на французском

"Nabucco"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-05-30 00:00:00 по 2023-06-29 00:00:00

Анонс русский

Большой театр Женевы завершает сезон, посвященный теме миграции, шедевром Дж. Верди об исходе евреев из Египта. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Grand théâtre de Genève clôture la saison, dédié au thème de la migration, avec le chef-d’œuvre de Verdi sur l’exode des juifs de l’Égypte. Les détails

 

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