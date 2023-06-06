Большой театр Женевы завершает сезон, посвященный теме миграции, шедевром Дж. Верди об исходе евреев из Египта. Подробности здесь.
Le Grand théâtre de Genève clôture la saison, dédié au thème de la migration, avec le chef-d’œuvre de Verdi sur l’exode des juifs de l’Égypte. Les détails.
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