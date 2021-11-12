Out of Office

По случаю 25-летия художественного фонда VP Bank, картины из коллекции банка впервые покинут стены офисов в Вадуце, Тризене и Цюрихе и будут представлены на выставке в Музее изящных искусств Лихтенштейна. Подробности.
À’occasion du 25e anniversaire de la VP Bank Art Foundation, des œuvres de la collection de la banque quitteront pour la première les locaux de Vaduz, Triesen et Zurich pour être exposées au Musée des Beaux-Arts du Liechtenstein. Détails.
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