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пятница, 12 ноября 2021 года   

Заголовок

Out of Office

Заголовок на французском

Out of Office

Город

Вадуц

Город на французском

Vaduz

Дата Афиши

с 2021-11-12 00:00:00 по 2022-03-13 00:00:00

Анонс русский

По случаю 25-летия художественного фонда VP Bank, картины из коллекции банка впервые покинут стены офисов в Вадуце, Тризене и Цюрихе и будут представлены на выставке в Музее изящных искусств Лихтенштейна. Подробности.

Анонс французский

À’occasion du 25e anniversaire de la VP Bank Art Foundation, des œuvres de la collection de la banque quitteront pour la première les locaux de Vaduz, Triesen et Zurich pour être exposées au Musée des Beaux-Arts du Liechtenstein. Détails.

 

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