Швейцарская премьера ОРШ

Один из старейших музыкальных коллективов страны дает меломанам возможность протестировать практически весь свой ДНК в рамках одного концерта. Подробности здесь.
Un des plus anciens collectifs du pays offre aux mélomanes une opportunité d’expérimenter tout son ADN le temps d‘un concert. Les détails.
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Архив Набокова уехал из Монтрё в Санкт-ПетербургПрошедшее незамеченным в Швейцарии, это событие привлекло внимание почитателей писателя во всем мире.
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