"Война и мир"

Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что после триумфального шествия по Европе романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» зародился романтический образ Швейцарии. Однако Руссо был не первым, кто воздал хвалу красоте природы Швейцарии. Среди первопроходцев – его соотечественник, естествоиспытатель и поэт Альбрехт фон Галлер.