«Росатом» в Швейцарии |Rosatom en Suisse

На фоне возобновившихся в Швейцарии разговоров о более активном использовании атомной энергии телеканал RTS обратил внимание на деятельность здесь «Росатома»: некоторые АЭС страны работают на его уране, а одна из дочерних компаний российской корпорации зарегистрирована в Цуге.