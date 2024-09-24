Автор: Заррина Салимова, Цуг, 24.09.2024.
По сообщениям RTS, швейцарский филиал российской государственной корпорации по атомной энергии продолжает процветать – несмотря на продолжающуюся в Украине войну и введенные в отношении России санкции.|
Selon RTS, la filiale suisse de l’entreprise publique russe d’énergie nucléaire continue de prospérer, malgré la guerre et les sanctions imposées à la Russie.
На фоне возобновившихся в Швейцарии разговоров о более активном использовании атомной энергии телеканал RTS обратил внимание на деятельность здесь «Росатома»: некоторые АЭС страны работают на его уране, а одна из дочерних компаний российской корпорации зарегистрирована в Цуге.
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