Перед тем, как рассказать о лыжных станциях, напомним, что рестораны в Швейцарии закрыты до нового постановления Федерального совета, однако голодными на курортах вы не останетесь. На станциях есть рестораны, торгующие едой на вынос или доставляющие готовые блюда по указанному адресу, информация о них приведена на сайтах соответствующих станций. Если же вы планируете остановиться в отеле, то сможете питаться в его ресторане. Ношение маски является обязательным для людей в возрасте от 12 лет во многих местах в Конфедерации, при этом действует общее правило: надевайте ее, если вы не дома и не имеете возможности соблюдать социальную дистанцию. Подробная информация находится здесь. На описанных ниже станциях работают большинство подъемников, а снежный покров прекрасно подходит для катания.

Отметим, что администрации курортов обеспечивают соблюдение санитарных мер, а сотрудники следят за тем, чтобы в подъемниках были заняты не более 2/3 всех мест. На сайте курорта Вербье (кантон Вале) опубликована рекомендация приобретать ски-пассы онлайн, предупреждая, что те, кто покупают их в кассах, возможно, не смогут кататься. Предпочтение отдается клиентам, которые заранее приобрели ски-пассы в интернете на период с 13 по 28 февраля. Лица с симптомами Covid-19 не допускаются на склоны. Вариант размещения можно выбрать на этой странице. Список ресторанов, предлагающих блюда на вынос, находится здесь.

На сайте станции Энгадин (кантон Граубюнден) отмечается, что закрытые в настоящее время магазины, т.е. те, которые не продают товары первой необходимости, могут осуществлять продажи по интернету. Если вас интересует конкретный магазин в Энгадине, необходимо проверить наличие такой возможности на его сайте или по телефону. Добавим, что магазины этой категории откроются 1 марта, обо всех решениях Федерального совета от 17 февраля читайте в нашей статье. Список ресторанов, предлагающих блюда на вынос или доставляющих по указанному адресу, находится здесь.

Согласно решению властей Граубюндена, туристы, прибывающие из стран, которые Швейцария включила в «карантинный список», не должны соблюдать карантин, если они дважды вакцинированы или переболели Covid-19. Это решение не применимо только к гостям из Великобритании и Южно-Африканской Республики. Получить более подробную информацию, забронировать номер в отеле и т.д. можно на сайте курорта.

Меню ресторанов в Адельбодене, торгующих едой на вынос, можно просмотреть здесь. Обладателям ски-пассов Adelboden-Lenk и Top4 гарантируется возврат стоимости в случае локдауна. Средства будут выплачены с учетом дней, в которые обладатели ски-пассов не могли ими пользоваться и только если новые меры затронут всю территорию, на которой действуют ски-пассы. Потребовать возврат средств можно будет до 30 апреля 2021 года. Уровень загруженности подъемников и склонов указан на этой странице.

Информация о ресторанах в Гштааде, торгующих едой на вынос, опубликована здесь. Список отелей и других вариантов размещения по цене от 30,80 до 1500 франков за ночь приведен на этой странице. Во избежание «перегрузки» курорта число продаваемых в сутки ски-пассов не может превышать 5000.

На курорте, объединяющем станции Виллар-Грион-Дьяблере-Glacier 3000, стоимость семидневных ски-пассов возмещается полностью в случае невозможности воспользоваться ими из-за закрытия курорта в связи с ухудшением санитарной обстановки, либо возвращаются средства за неиспользованные дни. Гости из-за рубежа, которые не могут приехать, имеют возможность перенести действие их ски-пассов (от 1 до 7 дней) на более поздний период вплоть до 16 апреля 2022 года. Из соображений безопасности туристов просят прибывать на курорт с 8:30 до 10:30 или после 13:30. Список ресторанов, торгующих едой на вынос, приведен здесь.

В Энгельберге можно поесть на террасах ресторанов, расположенных в зоне катания, при условии, что за столиком будут находиться не более 4 человек. Список ресторанов, торгующих едой на вынос или доставляющих готовые блюда, приведен здесь.

Любители гастрономических изысков, к сожалению, не смогут посидеть в любимых или новых для себя заведениях в Кран-Монтане, которая славится своей кухней, но многие рестораны предлагают доставку на дом или еду на вынос.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Администрация курорта Саас-Фе напоминает, что в арендованном жилье могут разместиться не более пяти человек. Если в снятую квартиру, шале и т.д. хотят приехать шесть человек, то это возможно в случае, если они проживают вместе. Информация о ресторанах, вариантах размещения и видах катания по склонам находится на сайте курорта.

Администрация станции в Церматте рекомендует бронировать жилье на этом сайте, так как на нем гарантируется самая выгодная цена, также любители покататься на лыжах смогут просмотреть самый полный список доступных вариантов. Специальные предложения размещены здесь. Глубина снега в городе составляет 75 см, в горах – 180 см. Информация о других открытых курортах регулярно обновляется на этом сайте. Приятного вам катания!