Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 17. 02. 2022.
Covid-19: прощайте, маски и «санитарные паспорта»С сегодняшнего дня в Швейцарии отменены практически все противоэпидемические ограничения.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Ай Вэйвэй: «Тысяча лет радостей и печалей»Один из самых знаменитых художников и борцов за права человека современности провел в Швейцарии чуть больше суток, но редактору Нашей Газеты удалось побывать на встрече с ним в Кантональном музее изобразительных искусств Лозанны.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
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