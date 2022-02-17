Наркотрафик в Швейцарии во время пандемии |Le trafic de drogue en Suisse pendant la pandémie

Распространение Covid-19 практически не сказалось ни на потреблении наркотиков в Швейцарии, ни на их качестве. Если рассматривать Цюрихский аэропорт, то разница в объемах перехваченного здесь незаконного товара до пандемии (около четырех тонн в год) и в 2020-м году (всего одна тонна) может ввести в заблуждение… если не знать, что с резким сокращением числа авиаперелетов перевозчики кокаина и других веществ выбрали другие способы доставки.