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четверг, 17 февраля 2022 года   

Наркотрафик в Швейцарии во время пандемии|Le trafic de drogue en Suisse pendant la pandémie

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 17. 02. 2022.

© ETHZ/wikipedia

В последние месяцы в Конфедерации растут объемы изъятых в аэропортах наркотиков, информирует телерадиокомпания RTS. Но повлияла ли пандемия на объем трафика в целом?|
Ces derniers mois, le volume de stupéfiants saisis dans les aéroports n'a cessé de croître dans la Confédération, informe la RTS. Mais la pandémie a-t-elle affecté le volume du trafic en général?
Распространение Covid-19 практически не сказалось ни на потреблении наркотиков в Швейцарии, ни на их качестве. Если рассматривать Цюрихский аэропорт, то разница в объемах перехваченного здесь незаконного товара до пандемии (около четырех тонн в год) и в 2020-м году (всего одна тонна) может ввести в заблуждение… если не знать, что с резким сокращением числа авиаперелетов перевозчики кокаина и других веществ выбрали другие способы доставки.
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