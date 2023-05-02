Гендерные стереотипы и выбор профессии |Stéréotypes de genre et choix professionnel

Девочки не менее одарены математически, чем мальчики. Почему же лишь немногие «отличницы» и «хорошистки» после получения школьного аттестата идут учиться в условный Политех? Как отмечает Tages-Anzeiger, в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ) в настоящее время 3026 студентов изучают компьютерные науки, 493 из них – женщины, что составляет всего 16%. В области физики доля женщин составляет 22%, а в гражданском строительстве – 28%.