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вторник, 2 мая 2023 года   

Гендерные стереотипы и выбор профессии|Stéréotypes de genre et choix professionnel

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 2. 05. 2023.

Физики и лирики... Фото: Brooke Cagle, Unsplash

Почему, несмотря на хорошие оценки по математике и физике, так мало девушек выбирают технические специальности?

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Pourquoi si peu de jeunes femmes choisissent-elles des carrières techniques malgré de bonnes notes en mathématiques et en physique?

Девочки не менее одарены математически, чем мальчики. Почему же лишь немногие «отличницы» и «хорошистки» после получения школьного аттестата идут учиться в условный Политех? Как отмечает Tages-Anzeiger, в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ) в настоящее время 3026 студентов изучают компьютерные науки, 493 из них – женщины, что составляет всего 16%. В области физики доля женщин составляет 22%, а в гражданском строительстве – 28%.

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