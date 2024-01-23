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вторник, 23 января 2024 года   

Российский уран для швейцарских АЭС? |De l’uranium russe pour les centrales nucléaires suisses?

Автор: , Берн, .

АЭС в Бецнау (с) Axpo

По сообщениям Tages-Anzeiger, энергоконцерн Axpo, получавший большую часть топлива для своих атомных станций из России, заключил контракты с другими поставщиками.

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Selon le Tages-Anzeiger, le groupe énergétique Axpo, qui achetait la majeure partie du combustible de ses centrales nucléaires à la Russie, a signé des contrats avec d’autres fournisseurs.

После начала войны в Украине швейцарская электроэнергетическая компания Axpo не раз подвергалась критике за использование российского урана, в частности, на своих АЭС в Бецнау и Лейбштадте (кантон Аргау).

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аэс в швейцарии
санкции швейцарии в отношении россии
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