Автор: Заррина Салимова, Берн, 23.01.2024.
По сообщениям Tages-Anzeiger, энергоконцерн Axpo, получавший большую часть топлива для своих атомных станций из России, заключил контракты с другими поставщиками.|
Selon le Tages-Anzeiger, le groupe énergétique Axpo, qui achetait la majeure partie du combustible de ses centrales nucléaires à la Russie, a signé des contrats avec d’autres fournisseurs.
После начала войны в Украине швейцарская электроэнергетическая компания Axpo не раз подвергалась критике за использование российского урана, в частности, на своих АЭС в Бецнау и Лейбштадте (кантон Аргау).
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