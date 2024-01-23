Российский уран для швейцарских АЭС? |De l’uranium russe pour les centrales nucléaires suisses?

После начала войны в Украине швейцарская электроэнергетическая компания Axpo не раз подвергалась критике за использование российского урана, в частности, на своих АЭС в Бецнау и Лейбштадте (кантон Аргау).