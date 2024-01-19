Как не заплатить завышенную цену за недвижимость? |Que faut-il faire pour ne pas payer un prix trop élevé pour un bien immobilier?

В Швейцарии, при продаже дома или квартиры в востребованных местах, нередко проходят торги без точной цены, когда продавец предлагает заинтересованным лицам делать ставки в один или несколько раундов. Возникающая в этом случае конкуренция позволяет владельцу недвижимости максимизировать цену, однако покупатель рискует заплатить слишком много.