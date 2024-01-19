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пятница, 19 января 2024 года   

Как не заплатить завышенную цену за недвижимость? |Que faut-il faire pour ne pas payer un prix trop élevé pour un bien immobilier?

Автор: , Берн, .

Фото: Tierra Mallorca, Unsplash

При торгах без фиксированной цены стоит учитывать ряд важных факторов.

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Il est important de tenir compte d’un certain nombre de critères lors de la procédure d’appel d’offres.

В Швейцарии, при продаже дома или квартиры в востребованных местах, нередко проходят торги без точной цены, когда продавец предлагает заинтересованным лицам делать ставки в один или несколько раундов. Возникающая в этом случае конкуренция позволяет владельцу недвижимости максимизировать цену, однако покупатель рискует заплатить слишком много.

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