artgenève 2020

Сегодня, 30 января, открывается девятый выпуск ярмарки современного искусства artgenève, с которой вот уже пять лет Наша Газета поддердивает партнерские отношения. О главном на выставке мы вам уже рассказали, как и вкуснейшем "побочном явлении", а вчера побывали на предпоказе "для своих" и спешим поделиться самыми яркими визуальными впечатлениями. Не знаете, чем заняться в выходные? Идите в Palexpo! Все фото - (c) Nasha Gazeta