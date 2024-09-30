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понедельник, 30 сентября 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Дар»

Надежда Сикорская, Женева

Так называется литературная премия, конкурс на участие открывается завтра. Идея ее создания принадлежит писателю Михаилу Шишкину, а редакция Нашей Газеты гордится приглашением войти в список ее учредителей.

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Жизнь в Швейцарии

Как в Базеле поощряют натурализацию?

Заррина Салимова, Базель

Телеканал SRF обратил внимание на то, что в Базеле-городском, в отличие от других кантонов, растет число заявлений на получение швейцарского паспорта. Почему?

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Блоги

« Dar »

Traduit en français par « Don », « Dar » est un tout nouveau prix littéraire en vue duquel un concours s’ouvre demain. L'idée de sa création revient à l'écrivain russe Mikhaïl Chichkine. Je suis fière que mon journal NashaGazeta soit invité à rejoindre le groupe de ses fondateurs.

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