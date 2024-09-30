Главное на сегодня.
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Культура
«Дар»Надежда Сикорская, Женева
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Так называется литературная премия, конкурс на участие открывается завтра. Идея ее создания принадлежит писателю Михаилу Шишкину, а редакция Нашей Газеты гордится приглашением войти в список ее учредителей.
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Жизнь в Швейцарии
Как в Базеле поощряют натурализацию?Заррина Салимова, Базель
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Телеканал SRF обратил внимание на то, что в Базеле-городском, в отличие от других кантонов, растет число заявлений на получение швейцарского паспорта. Почему?
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Блоги
« Dar »
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Traduit en français par « Don », « Dar » est un tout nouveau prix littéraire en vue duquel un concours s’ouvre demain. L'idée de sa création revient à l'écrivain russe Mikhaïl Chichkine. Je suis fière que mon journal NashaGazeta soit invité à rejoindre le groupe de ses fondateurs.
«Росатом» в ШвейцарииПо сообщениям RTS, швейцарский филиал российской государственной корпорации по атомной энергии продолжает процветать – несмотря на продолжающуюся в Украине войну и введенные в отношении России санкции.
Матисса много не бывает20 сентября в Музее фонда Бейелера в Базеле открылось «Приглашение к путешествию» - крупнейшая в немецкоязычном пространстве выставка Анри Матисса за последние двадцать лет. Рассказываем, что в ней хорошего кроме того, что в приграничный Риен привезли около 70 работ французского художника со всего света, в том числе из частных коллекций.
Один день на табачной фабрикеВ продолжение освещения разноплановой деятельности компании JTI, отмечающей в этом году свое 25-летие, мы отправились в городок Дагмерзеллен в кантоне Люцерн. И вот, что мы там увидели.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.