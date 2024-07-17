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четверг, 18 июля 2024 года   

Заголовок

Swiss Press Photo 2024

Заголовок на французском

Swiss Press Photo 2024

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2024-07-17 00:00:00 по 2024-10-11 00:00:00

Анонс русский

В Национальной библиотеке в Берне проходит выставка лучших журналистских фоторабот. Подробности.

Анонс французский

В Национальной библиотеке в Берне проходит выставка лучших фотографий швейцарской прессы. Подробности.

 

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