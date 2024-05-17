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пятница, 17 мая 2024 года   

Заголовок

Swiss Press Photo

Заголовок на французском

Swiss Press Photo

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2024-05-17 00:00:00 по 2024-06-30 00:00:00

Анонс русский

Ландесмузеум в Цюрихе приглашает на выставку лучших работ швейцарских и мировых пресс-фотографов. Подробности.

Анонс французский

Le Landesmuseum Zurich vous invite à une exposition des meilleurs travaux de photographes de presse suisses et internationaux. Détails.

 

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